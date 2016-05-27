Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Терентьев: «Хотим шагнуть в Лигу чемпионов вместе с Бердыевым»

    Защитник «Ростова» Денис Терентьев рассчитывает, что Курбан Бердыев останется на посту главного тренера команды, так как под его руководством в прошедшем сезоне клуб добился наивысшей позиции в истории.

    – Согласны с теми, кто называет «Ростов» тренерской командой?

    – Согласен. Вспомните, например, какое место занимал «Ростов» до прихода Бердыева.

    – Уверен, что в команде все мечтают, чтобы главный тренер остался.

    – Да, конечно! Хотим шагнуть в Лигу чемпионов вместе с Курбаном Бекиевичем. Его огромный еврокубковый опыт бесценен!

    – Поговорим о вас. Последнее время вы играли мало. Бердыев объяснял кадровые решения возросшей конкуренцией…

    – Конкуренция действительно была велика, но никто не расстраивался, понимая, что все тренерские ходы направлены на решение конкретных задач. Если доверяли какие-то минуты, старался оправдать доверие. Я принял участие в четырнадцати матчах чемпионата и, надеюсь, внес свой вклад в завоевание серебряных медалей.

    – С одной стороны, «Ростов» совершил головокружительный взлет, завоевав путевку в Лигу чемпионов. С другой, сказка так и не стала былью – вы не смогли выиграть чемпионат. Ощущения двоякие?

    – Позитива все-таки больше. Чем глубже анализируешь сезон, тем отчетливее чувствуешь радость. Мы сумели опередить таких мощных конкурентов, как «Зенит», «Краснодар», «Спартак» и «Локомотив», получили шанс дебютировать в Лиге чемпионов. Да, узнав результат матча «Рубин» – ЦСКА, немного загрустили. А еще печальнее стало, когда увидели момент, созданный «Рубином» в концовке встречи. Но если отбросить эмоции и рассуждать разумом, стоит признать: мы сделали большое дело.

    – Что происходило в раздевалке после победы над «Тереком»?

    – Поначалу сидели тихо, поскольку были расстроены. Не скрою – очень надеялись, что «Рубин» сможет отнять очки у армейцев. Но затем сами себя развеселили! Повторюсь: второе место – очень хороший результат.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.05.2016 09:41
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 27 мая 2016, 11:32

      Ещё поиграете

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 27 мая 2016, 10:25

      Хороший защитник

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11