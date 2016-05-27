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    Веденеев: «Продажа Рондона здорово облегчила жизнь Дзюбе»

    Чемпион СССР-1984 в составе «Зенита», тренер школы «Зенит-84» Сергей Веденеев считает, уход из команды Саломона Рондона значительно облегчил жизнь форварду сборной России Артему Дзюбе.

    – Правда, что руководство «Зенита» попросило вас не критиковать игроков в прессе?

    – Да, звонил гендиректор «Зенита» Митрофанов. Я удивился: «Неужели футболисты читают мои интервью? Я же не для них рассказываю, а для болельщиков…» В ответ услышал: «Еще как читают! Агенты приносят им распечатки из интернета. На некоторых ребят действует угнетающе». Хотя никого не оскорблял. Если вижу, что парень халтурит, не выкладывается, молчать не стану.

    – Сегодня в «Зените» такие есть?

    – Нет. Бьются все. Другое дело, кто-то не прогрессирует, кому-то не хватает мастерства. Взять, к примеру, Дзюбу. Его игровые качества практически в зачаточном состоянии. Закидывать ему в зону мяч бесполезно – не убежит. Давать в ноги – тоже не имеет смысла. Обводкой не владеет. Удар слабенький. Через Дзюбу сложно отыграться. Единственный козырь – габариты.

    – Рондон сильнее Дзюбы?

    – Быстрее, техничнее. Лучше играет ногами, больше участвует в комбинациях. Продажа Рондона здорово облегчила жизнь Дзюбе, — отметил Веденеев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.05.2016 06:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 27 мая 2016, 15:24

      Если убрать Халка, то Дзюбилио ноль.

      1
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      Рейтинг: +188

      SPARTAK-ARMANi 27 мая 2016, 11:53

      дзюба лошара и чмо и ни одного гола на евро не забьет этот олень))))))))))))))))) ему просто повезло . от него все рикошетом в пустые ворота попадает. хорошие и правильные слова про игрочишку сказал. следующий сезон расставит все на свои места)))))

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 27 мая 2016, 08:54

      Дзюба дерево и балабол

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