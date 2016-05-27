Уэльс потерял защитника из-за травмы

Защита сборной Уэльса понесла потерю перед стартом Евро-2016 во Франции. Футболист «Блэкберн Роверс» Адам Хэнли исключен из расширенной заявки сборной из-за травмы, которая помешает ему принять участие в турнире, сообщает BBC.

21-летний игрок получил травму и уже покинул тренировочный лагерь национальной команды Уэльса, которая находится в Португалии. Это стало второй потерей команды за последние несколько дней.

Уэльс является соперником сборной России по группе B на Евро-2016. Матч Россия – Уэльс состоится 20 июня на стадионе «Мунисипал» в Тулузе.