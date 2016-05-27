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Конте хочет избавиться от бразильцев в «Челси»

27 мая 2016, 02:02
5

Новый главный тренер «Челси» Антонио Конте собирается попрощаться сразу с несколькими бразильскими игроками в ближайшее трансферное окно.

Конте стало известно, что одна из главных проблем в раздевалке – бразильское влияние.

Оскар, скорее всего, покинет клуб: им интересуются «Ювентус» и клубы китайской Суперлиги. Аренда Алешандре Пато не будет продлена, а будущее Диего Косты также становится неясным.

Один из лучших игроков минувшего сезона Виллиан сейчас не перейдет в «Манчестер Юнайтед», но руководство лондонцев не готово предложить ему улучшенный контракт, что повышает шансы на его уход.

Сейчас Конте готовит сборную Италии к Евро, после которого преступит к работе в «Челси».

Источник: Daily Star
Англия. Премьер-лига Англия Челси Виллиан Пато Коста Диего Оскар Конте Антонио
Комментарии (5)
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CheKubana
1464305745
Конте прийдет не настроить по сути хороших игроков на хорошую игру, а убрать основу и тем самым развалить команду.
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Пчела 672
1464321566
Нормально)) ещё никого не потренировал а уже избавляется)) кучеряво живут в АПЛ))
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Kulimen
1464326834
Всех бразильцев хочет убрать и в тоже время заменить их игроками из итальянской лиги
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тигрик
1464346739
Все очень просто...нужен киллер
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