Конте хочет избавиться от бразильцев в «Челси»

Новый главный тренер «Челси» Антонио Конте собирается попрощаться сразу с несколькими бразильскими игроками в ближайшее трансферное окно.

Конте стало известно, что одна из главных проблем в раздевалке – бразильское влияние.

Оскар, скорее всего, покинет клуб: им интересуются «Ювентус» и клубы китайской Суперлиги. Аренда Алешандре Пато не будет продлена, а будущее Диего Косты также становится неясным.

Один из лучших игроков минувшего сезона Виллиан сейчас не перейдет в «Манчестер Юнайтед», но руководство лондонцев не готово предложить ему улучшенный контракт, что повышает шансы на его уход.

Сейчас Конте готовит сборную Италии к Евро, после которого преступит к работе в «Челси».