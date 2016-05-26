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  • Спортивный директор «Окжетпеса»: «Я общался с Павлюченко на тему перехода к нам»

Спортивный директор «Окжетпеса»: «Я общался с Павлюченко на тему перехода к нам»

26 мая 2016, 23:49
1

Спортивный директор «Окжетпеса» Рустам Раджабов рассказал о своем разговоре с нападающим «Кубани» Романом Павлюченко, комментируя возможные изменения в составе команды.

«Во-первых, нам нужно сесть с тренерским штабом и обсудить эти нюансы. Когда мы найдем точки соприкосновения, тогда и смогу ответить на ваш вопрос. Все будет зависеть от финансовых потребностей того или иного игрока. Допустим, не так давно я общался с Романом Павлюченко на тему перехода к нам. Но не стоит забывать, что Роман – это дорогое удовольствие.

Хотя он и согласился рассмотреть мое предложение, однако нужно быть реалистами. С Павлюченко я давно дружу, но у него на данный момент все хорошо в «Кубани», так что вопрос по Роману находится в подвешенном состоянии», – сказал Раджабов.

Источник: Sports.kz
Казахстан. Премьер-Лига Россия. Премьер-лига Кубань (ЛФЛ) Окжетпес Павлюченко Роман
Комментарии (1)
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AnTiNeHrEsT
1464324400
Лучше бы на селекциею упор делали,а не платили лишние деньги.
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