Рэшфорд дебютирует за сборную Англии в игре против Австралии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд примет участие в товарищеской игре против команды Австралии. Об этом сообщил главный тренер англичан Рой Ходжсон.

«Вполне очевидно, что Рэшфорд сыграет серьезную роль в этом матче. Я более чем уверен, что он справится. Он отлично адаптировался в команде, это игрок с большим потенциалом», – сказал Ходжсон.

Напомним, Рэшфорд дебютировал за первую команду «МЮ» в феврале этого года, сыграл 18 матчей и забил восемь голов.