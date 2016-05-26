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    Лодыгин: «Нойштедтер произвел хорошее впечатление»

    Вратарь сборной России Юрий Лодыгин остался доволен тем, как в коллектив вписывается новичок команды Роман Нойштедтер.

    «Все игроки сборной России уже находятся в таком возрасте, что должны уметь адаптироваться. Думаю, Нойштедтер будет потихоньку вливаться в коллектив. На тренировках он произвел хорошее впечатление», – рассказал Лодыгин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.05.2016 14:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 26 мая 2016, 17:05

      Ставку нужно делать на молодых, потому как наши "заслуженные ветераны футбольного зала славы" спят и видят, как отдыхают в отпуске на Мальдивах и т.п., какой там ЧЕ!

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      Рейтинг: +101

      hodyrev 26 мая 2016, 14:18

      Будет лучшим игроком,есть что доказывать по спортивным меркам,а наши ведь уже все всем жоказали поэтому можно пешком ходить

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > hodyrev 26 мая 2016, 15:16

      ну да, что? где? когда? выйграли, с вопросами для подростков, этого хватит.

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