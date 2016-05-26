Лодыгин: «Нойштедтер произвел хорошее впечатление»

Ставку нужно делать на молодых, потому как наши "заслуженные ветераны футбольного зала славы" спят и видят, как отдыхают в отпуске на Мальдивах и т.п., какой там ЧЕ!
Вратарь сборной России Юрий Лодыгин остался доволен тем, как в коллектив вписывается новичок команды Роман Нойштедтер.
«Все игроки сборной России уже находятся в таком возрасте, что должны уметь адаптироваться. Думаю, Нойштедтер будет потихоньку вливаться в коллектив. На тренировках он произвел хорошее впечатление», – рассказал Лодыгин.