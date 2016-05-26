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    Саная: «Шансы у «Томи» есть»

    Нападающий «Томи» Анзор Саная уверен в итоговом успехе своей команды в стыковых матчах с «Кубанью». Ответная встреча состоится 27 мая в Томске.

    «Шансы есть, и я думаю, что мы сделаем выводы из прошедшей игры и сможем победить с нужным нам счетом. Жду хорошей поддержки наших болельщиков. Они нам нужны. И мы вместе постараемся добиться права выступать в Премьер-лиге!

    Первая игра получилась очень интересная, с хорошим накалом, на отличном стадионе с заполненными трибунами. И я думаю, что «Томь» в этом матче выглядела достойно. Единственное – расстроил счет, все-таки считаю, на один хотя бы гол мы наиграли. Потому что возможностей для взятия ворот у нас было предостаточно.

    В принципе «Кубань» ничем не удивила, и, думаю, чего-то удивительного и не стоило ожидать. Мы знали, чего ждать от соперника, и старались этим воспользоваться», – рассказал Саная.

    В первом матче с минимальным счетом победил «Кубань».

    Источник: Onedivision

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    26.05.2016 12:29
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +377

      bringing 26 мая 2016, 19:01

      Беглым взглядом в новостях зачиталось : Саные шансы у Томи есть

      1
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    • ...
      Рейтинг: +64

      Karanit 26 мая 2016, 12:59

      Помню как этот парняга за Ивановский текстильщик пылил))

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