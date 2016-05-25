Порошенко попросил у ФИФА снять дисквалификацию с «Арены Львов»

Президент Украины Петр Порошенко обратился к главе ФИФА Джанни Инфантино, в письме к которому выразил просьбу отменить дисквалификацию стадиона «Арена Львов», информирует Львовская областная государственная администрация.

Порошенко попросил о замене наказания на условное, чтобы сборная Украины имела возможность играть во Львове поединки квалификационного раунда к чемпионату мира-2018.

Напомним, осенью 2013-го года «Арена Львов» подверглась пятилетней дисквалификации со стороны ФИФА. Причина – использование на трибунах националистической символики и проявления нацизма и расизма во время отборочного матча к ЧМ-2014 с командой Сан-Марино (9:0). Отметим, что наказание не распространяется на игры под эгидой УЕФА.