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  • Дмитрий Комбаров: «Полуфинал Евро-2016 будет хорошим результатом для сборной России»

Дмитрий Комбаров: «Полуфинал Евро-2016 будет хорошим результатом для сборной России»

25 мая 2016, 14:03
4

Защитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы во Франции.

– Сейчас все живут ожиданием Евро. Какие ожидания от турнира лично у вас? Что вы чувствуете накануне чемпионата?

— Я в предвкушении грандиозного праздника футбола. Я уже был на Евро, в 2012 году, тогда почувствовал эту атмосферу. К сожалению, тогда не удалось сыграть, но надеюсь, что в этот раз у меня получится выступить и показать хорошую игру. И что мы все покажем хороший результат.

– А что станет хорошим результатом?

– Думаю, надо ставить задачи поэтапно. Сначала – выйти из группы. А дальше… Если до полуфинала дойдем, будет хороший результат.

— Как оцениваете группу сборной России на Евро? Сложная, средняя?

— Любая группа – сложная. Можно вспомнить прошлый чемпионат Европы, когда мы не вышли из относительно ровной группы. Но все зависит от нас.

— Что скажете о соперниках? Следили за кем-то?

— Непосредственно ни за кем не следил. Но, понятное дело, всех знаю. Конечно, Англия – очень сильный противник, тут нет никаких сомнений, и у нас с ней первый матч. Что касается остальных… Ну, мы должны выходить из этой группы.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат Европы Россия Спартак Комбаров Дмитрий
Комментарии (4)
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iuda
1464176873
Да какой полуфинал вам балаболам? Из группы сначала выйдите, фантазёры хреновы
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Zly
1464177634
Ну если не за бабло будете выходить из группы, а за свою страну биться и доказывать всем, что и у нас умеют играть в футбол, то можете и в финале поиграть...только я что-то размечтался.
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андрей андреев
1464180305
Насмешил
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KorolShut
1464191148
Все остановится на первой встрече с Англией, а он вообще будет с лавки евро смотреть
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