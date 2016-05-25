Дмитрий Комбаров: «Полуфинал Евро-2016 будет хорошим результатом для сборной России»

Защитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы во Франции.

– Сейчас все живут ожиданием Евро. Какие ожидания от турнира лично у вас? Что вы чувствуете накануне чемпионата?

— Я в предвкушении грандиозного праздника футбола. Я уже был на Евро, в 2012 году, тогда почувствовал эту атмосферу. К сожалению, тогда не удалось сыграть, но надеюсь, что в этот раз у меня получится выступить и показать хорошую игру. И что мы все покажем хороший результат.

– А что станет хорошим результатом?

– Думаю, надо ставить задачи поэтапно. Сначала – выйти из группы. А дальше… Если до полуфинала дойдем, будет хороший результат.

— Как оцениваете группу сборной России на Евро? Сложная, средняя?

— Любая группа – сложная. Можно вспомнить прошлый чемпионат Европы, когда мы не вышли из относительно ровной группы. Но все зависит от нас.

— Что скажете о соперниках? Следили за кем-то?

— Непосредственно ни за кем не следил. Но, понятное дело, всех знаю. Конечно, Англия – очень сильный противник, тут нет никаких сомнений, и у нас с ней первый матч. Что касается остальных… Ну, мы должны выходить из этой группы.