Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дмитрий Комбаров: «Полуфинал Евро-2016 будет хорошим результатом для сборной России»

    Защитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы во Франции.

    – Сейчас все живут ожиданием Евро. Какие ожидания от турнира лично у вас? Что вы чувствуете накануне чемпионата?

    — Я в предвкушении грандиозного праздника футбола. Я уже был на Евро, в 2012 году, тогда почувствовал эту атмосферу. К сожалению, тогда не удалось сыграть, но надеюсь, что в этот раз у меня получится выступить и показать хорошую игру. И что мы все покажем хороший результат.

    – А что станет хорошим результатом?

    – Думаю, надо ставить задачи поэтапно. Сначала – выйти из группы. А дальше… Если до полуфинала дойдем, будет хороший результат.

    — Как оцениваете группу сборной России на Евро? Сложная, средняя?

    — Любая группа – сложная. Можно вспомнить прошлый чемпионат Европы, когда мы не вышли из относительно ровной группы. Но все зависит от нас.

    — Что скажете о соперниках? Следили за кем-то?

    — Непосредственно ни за кем не следил. Но, понятное дело, всех знаю. Конечно, Англия – очень сильный противник, тут нет никаких сомнений, и у нас с ней первый матч. Что касается остальных… Ну, мы должны выходить из этой группы.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.05.2016 14:03
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +229

      KorolShut 25 мая 2016, 18:45

      Все остановится на первой встрече с Англией, а он вообще будет с лавки евро смотреть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 25 мая 2016, 15:45

      Насмешил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +312

      Zly 25 мая 2016, 15:00

      Ну если не за бабло будете выходить из группы, а за свою страну биться и доказывать всем, что и у нас умеют играть в футбол, то можете и в финале поиграть...только я что-то размечтался.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 25 мая 2016, 14:47

      Да какой полуфинал вам балаболам? Из группы сначала выйдите, фантазёры хреновы

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11