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    Могилевец: «Благодарен судьбе за то, что оказался в «Ростове»

    Полузащитник «Ростова» Павел Могилевец подвел итоги минувшего сезона, в котором его команда заняла второе место в чемпионате России, обеспечив себе участие в Лиге чемпионов.

    «Благодарен судьбе за то, что оказался в «Ростове». Именно этот факт самый яркий за прошедший футбольный год. Хочу сказать спасибо всем одноклубникам и тренерам за их отношение ко мне.

    Сильно ли я изменился? Нет. Просто рядом появились новые друзья и надежные товарищи. А еще хотел бы отметить болельщиков «Ростова». Надеюсь, что самое лучшее у нашей команды еще впереди», – сказал Могилевец.

    Источник: ФК «Ростов»

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    25.05.2016 13:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 25 мая 2016, 13:59

      Хороший, техничный и умный игрок

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 25 мая 2016, 13:34

      Взяли за шкирку Зинита и вышвырнули из ЛЧ,как паршивых щенков.

      5
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