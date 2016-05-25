Нойштедтер стал гражданином России

Полузащитник «Шальке-04» Роман Нойштедтер получил российское гражданство. Указ о приеме в гражданство РФ 28-летнего игрока подписал президент страны Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Стоит отметить, что Нойштедтер родился в Днепропетровске и говорит по-русски. В Германию его вывез в детстве отец, который также занимался футболом на профессиональном уровне.

Напомним, что футболист был включен в заявку сборной России на предстоящий Евро-2016.