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    Дмитрий Комбаров: «Хотел бы попробовать себя в Германии. В 2012 ходили слухи про интерес «Баварии»

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров заявил, что хотел бы завершить карьеру в московском клубе, а также рассказал об интересе к себе со стороны «Баварии».

    «Мой контракт с клубом действует еще два года, но хотелось бы завершить карьеру в «Спартаке». Раньше были предложения, но случалось так, что когда появлялись какие-то варианты, я сразу переподписывал контракт.

    Не знаю, правда или нет, но в 2012 году даже ходили слух и про «Баварию». Я интересовался, но до конкретного предложения дело не дошло, видимо, просто прощупывали почву.

    В какой лиге хотелось бы себя попробовать? В Германии. Если не там, то в Испании или Италии», — сказал Комбаров.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.05.2016 00:22
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 26 мая 2016, 00:22

      Приболел чуток

      0
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      Рейтинг: +517

      kazak1975 25 мая 2016, 11:08

      Поднял настроение )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 25 мая 2016, 10:53

      В Германию??? Разве, что в третий дивизион.

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 25 мая 2016, 08:54

      Шутник, хоть и не Дзюба,
      Видно собой любоваться любо

      0
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      Рейтинг: +59

      aleks.meskini12 25 мая 2016, 07:47

      haha eto on interesovalsya)) a ne bavariya

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 25 мая 2016, 05:38

      да даже в сборную взяли зря... Спартак-2 для тебя потолок

      0
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      Рейтинг: +151

      VITPO 25 мая 2016, 03:03

      Не уходи,как Спартак без тебя.Пусть брат в Баварию переходит.Подмены никто не заметит.

      1
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      Рейтинг: +125

      dr.Dexter 25 мая 2016, 02:07

      единственное понять не могу, на кой его викторович взял на евро......

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 25 мая 2016, 01:49

      Кому ты нужен,ФНЛ потолок

      2
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      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 25 мая 2016, 00:50

      Дима бог с тобой,,,,,,,,,,,,сума что ли сошёл

      2
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