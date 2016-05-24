Де Бур: «Ван Гаал не заслужил такого увольнения»

Бывший главный тренер «Аякса» Франк де Бур прокомментировал отставку Луи ван Гаала с поста наставника «Манчестер Юнайтед».

«Если посмотреть на это с точки зрения владельца клуба, то команда боролась за четвертое место и победу в Кубке, так что объявление об отставке, сделанное до окончания сезона, могло бы отразиться на результате. В этом смысле я понимаю, почему об увольнении было объявлено так поздно.

Тем не менее такой тренер, как Луи ван Гаал, не заслуживает быть уволенным таким образом», – сказал де Бур.