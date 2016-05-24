Агент: «Луческу покинул «Шахтер» из-за кочующего образа жизни команды»

Агент нового главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу Аркадий Запорожану рассказал о том, почему румынский специалист покинул «Шахтер».

«Из-за ситуации на Украине. Из-за кочующего в последние два года образа жизни «горняков». Возникли трудности с привлечением новых игроков для выполнения высоких турнирных задач. В конце концов, 12 лет – это целая эпоха.

Обсуждения усиления состава будет только в июне, когда тренерский штаб во главе с Луческу прибудет в Санкт-Петербург и приступит к исполнению обязанностей. Обсуждать кандидатуры будут коллегиально, как и было в «Зените» до этого.

Пока длится небольшой отпуск Луческу, он будет смотреть самые важные матчи «Зенита» в последнем сезоне – и в РФПЛ, и в Лиге чемпионов. После чего он обоснует свои выводы перед руководством по тем или иным позициям», – сказал Запорожану.