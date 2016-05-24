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  • Луческу: «Я знаю, чего хочет «Зенит». Для меня быть его тренером – большая честь»

Луческу: «Я знаю, чего хочет «Зенит». Для меня быть его тренером – большая честь»

24 мая 2016, 17:52
2

Новоиспеченный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал свой приход в стан петербургской команды.

«Быть тренером «Зенита» — большая честь для меня. Я знаю потенциал этой команды, знаю болельщиков, знаю, чего хочет «Зенит» в футболе, каких успехов хочет добиться в Европе.

«Зенит» располагает всем необходимым для работы. Мы провели очень профессиональную встречу с руководством клуба, я посмотрел и новый стадион. У «Зенита» большой потенциал. Надеюсь, что все вместе мы сможем добиться того, о чем мечтают наши болельщики — успехов и побед!

Сначала я должен встретиться с игроками, познакомиться, понять их амбиции, мотивацию, желание, мечты, стремление побеждать в России и Европе. В «Зените» собраны очень сильные футболисты, а я точно не хочу начинать с ошибки. Я хочу развивать их, и результат зависит от нашей совместной работы.

Я должен вложить все свои силы и знания и в то, чтобы помогать молодым игрокам. Мне нравится работать с молодежью. У них есть энтузиазм, желание бороться», – сказал Луческу.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Луческу Мирча
Комментарии (2)
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опус 2
1464102913
Интересно ,на Украине будут считать его предателем или как ?
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