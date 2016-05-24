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    Борис Ротенберг покидает «Ростов» и возвращается в «Динамо»

    Агент Дмитрий Селюк, чьими услугами пользуется защитник «Ростова» Борис Ротенберг, рассказал о том, где в следующем сезоне продолжит свою карьеру его клиент.

    «У Бориса заканчивается контракт с «Ростовом», и он возвращается в «Динамо» — там у него еще контракт на год. У меня был контакт с европейским клубом, который две недели назад был готов подписать соглашение с Борей. Я надеюсь, что эта операция и двухмесячный период восстановления не помешают подписать контракт. Дело в том, что клуб, о котором идет речь, будет выступать в следующем сезоне в еврокубках, и надо понять, готов ли он ждать два месяца. И, соответственно, мы должны вести диалог с «Динамо», и руководство московской команды должно решать, где находиться Ротенбергу, – в «Динамо» или оно будет готово отпустить футболиста в аренду с полноценным правом выкупа», – сказал Селюк.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.05.2016 15:33
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 мая 2016, 19:42

      Ой а как теперь будет с финансированием Ростова-ужас.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +520

      Boozman > 3a zenit 24 мая 2016, 22:21

      А ты всё про это скулишь. Пока не доказано, не е..т что сказано. А ничего доказано не было. Или официальная инфа от ФИФА ничего не стоит? Следовательно, ты пи..ол. Научитесь большими деньгами распоряжаться, а не завидовать колхозникам, которые вас обыгрывают и выше вас заканчивают чемпионат ))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +295

      папа сибиряк 24 мая 2016, 17:40

      с такой фамилией надо в совете директоров сидеть, а не траву на поле портить

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > папа сибиряк 24 мая 2016, 18:17

      А с нашими-щипать)))

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 мая 2016, 16:58

      ВСЕ ТВЕРДИЛИ рОТЕНБЕРГ НИЧЕГО НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ а оказывается Ростов он усилил а Динамо ослабил вот вам и Ротенберг

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 мая 2016, 16:56

      вот если бы он не уходил из Днища то может быть они бы не вылетели в ФНЛ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 мая 2016, 16:55

      все пропадет теперь Ростов без лучшего финского парня

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 24 мая 2016, 16:12

      Ротенберг сомсем не нужен был Ростову и ставился в состав только из за чего все знают,,,,а так это игрок уровня ФНЛ

      10
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    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 24 мая 2016, 16:05

      Плохая новость для "Ростова"

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > vvv246 24 мая 2016, 18:23

      Весьма вероятно.

      -1
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