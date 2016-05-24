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    Юран: «На месте Бердыева ушел бы в «Спартак»

    Бывший футболист «Спартака» Сергей Юран советует наставнику «Ростова» Курбану Бердыеву не отвечать отказом на предложение красно-белых возглавить команду.

    «Конечно, на месте Бердыева ушел бы в «Спартак». Причины понятны: у «Спартака», и это ясно, больше ресурсов для решения высоких задач, таких как чемпионство. Плюс понятно, что у «Ростова» есть определенные моменты с финансированием. В «Спартаке» в этом плане все стабильно и понятно, будут ставиться максимальные задачи, подкрепленные ресурсами. В такой ситуации, думаю, любой тренер принял бы подобное предложение.

    Что касается возможной отставки Аленичева, то это решение должно принимать руководство клуба. Я не знаю, какие ставились задачи и чего от тренера требовали. Не зная этих вещей, обсуждать «справился – нет» совершенно некорректно. Не видел у команды логики построения фундамента. У «Спартака» были в сезоне настолько разные матчи, порой такие, словно команду только что собрали. То была одна тактика, то играли в пять защитников, то в два нападающих – это то, что я видел. Не видел того, чтобы в команде нечто системное выстраивалось», — сказал Юран.

    Источник: Rusfootball.info

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    24.05.2016 11:48
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 24 мая 2016, 16:32

      Вот так говорить не зная ситуации очень легко конечно...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      iiiiiws 24 мая 2016, 16:00

      извиняюсь, если он со спартаком возмет чтото из трофеев

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      iiiiiws 24 мая 2016, 15:59

      в спартаке если кб чтото возмет то это будет так - это взял ты, но на наши инвестиции, а дойди ростов до группы в лч ? да еще и с кб?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 24 мая 2016, 14:39

      Ты бы ушел, потому, что это ты.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1481

      GM 24 мая 2016, 13:55

      Вот когда Юран окажется на месте Бердыева, с командой, попавшей в ЛЧ, тогда пусть и рассуждает-советует. А пока он больше языком молотит, чем советует.
      Конечно, Бердыеву под силу вытащить мясных из дерьма, вопрос, надо ли ему это?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +11227

      alp 24 мая 2016, 13:42

      москва о ком звонят твои колокола!
      15 лет ты ждешь победы спартака!

      )) бердыев не дурак, чтобы портить свою репутацию переходом в спартак

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 24 мая 2016, 13:14

      Опять деньги. Задолбали!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      Kulim 24 мая 2016, 13:12

      Юран, иди письмо пиши, кто должен сборную возглавить, клоун!

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 24 мая 2016, 12:46

      Да, не пойдёт Бердый в Спартак. Спартаку какого тренера ни дай, все
      плохие.

      8
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 24 мая 2016, 12:42

      По себе людей не судят! И не осуждают! Хохлятская жадность к деньгам (чужим) проявляется! Не хорошо, господин Юран!

      1
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