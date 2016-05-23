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    Виллаш-Боаш: «Решил взять паузу в тренерской карьере до конца года»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, который в ближайшее время покинет пост наставника петербургского клуба, дал понять, что не собирается возглавлять другую команду до конца этого года. Напомним, ранее сообщалось, что в услугах португальского специалиста заинтересован «Шальке-04».

    «С тех пор, как в 1996 году началась моя тренерская карьера, я работал без перерыва 20 лет, в том числе 6 – на топ-уровне. В Порту и на Виргинских островах, в Лондоне и Милане, в Коимбре и Санкт-Петербурге я реализовывал свои профессиональные амбиции и ожидания. Теперь решил взять паузу до конца года. Спасибо всем за поддержку», – сообщил Виллаш-Боаш.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    23.05.2016 12:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +238

      Громит 23 мая 2016, 13:55

      Российские медальки по центру положил, видать самые дорогие)))

      1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 23 мая 2016, 13:52

      Правильно. Столько нервов потратил в Питере! Столько денег заработал к тому же)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Pro100Kid 23 мая 2016, 17:29

      Можно и не работать вовсе )

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