Эмери: «Мы могли победить, но это «Барселона»

Главный тренер «Севильи» Унаи Эмери считает, что в финальном матче Кубка Испании против «Барселоны» его команда действовала уверенно.

«Мы боролись в этом матче очень хорошо. В большинстве мы старались контролировать мяч. Но это удавалось и нам, и сопернику. У обеих команд были шансы забить. У нас были две хорошие возможности во втором тайме, однако, возможно, в завершающих стадиях нам не хватало свежести.

Нужно оценить по достоинству игру «Севильи» после финала Лиги Европы. По голевым моментам мы могли победить, но это «Барселона», способная вырвать победу в любой момент», – сказал Эмери.

Финальный матч Кубка Испании «Барселона» – «Севилья» завершился со счетом 2:0.