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    Бубнов: «Невызов в сборную России игроков «Ростова»? На Евро-2016 не нужно экспериментировать»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о невызове игроков «Ростова» в состав сборной России на Евро-2016.

    – Почему нет никого из «Ростова»? Полоз, Новосельцев, Ерохин, Кудряшов…

    – Тут не нужно искать подводных камней – дело в совмещении Леонидом Слуцким должностей в клубе и сборной. Кудряшов, а не Щенников мог бы заменить Жиркова, вместо Широкова или Головина мог бы поехать Ерохин. Но на Евро нужно решать конкретную задачу, а не экспериментировать. Тренер знает своих футболистов и больше им доверяет. Слуцкий у руля сборной меньше года, времени наигрывать, а не просто раз попробовать, тех или иных исполнителей, у него не было.

    Источник: Sportbox.ru

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    22.05.2016 19:07
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +208

      Kurp 23 мая 2016, 09:24

      Сборная своих друзей, вот поэтому нет Ерохина, Кудряшова и Новосельцева.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +395

      meiram 22 мая 2016, 20:19

      И если завтра у сборной России будет не успевать защита за нападающими других сборных,тогда проигрыш будет по вине Слуцкого! Довольно старая оборона и иностранцы ни к чему!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +395

      meiram 22 мая 2016, 20:16

      А то, что отсутствуют все игроки "Ростова" и Оздоев-не думаю,что выбор Слуцкого правильный!

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