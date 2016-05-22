Слуцкий: «По Нойштедтеру никаких опасений нет»

как только получит российское гражданство - перейдет в цска
Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал вызов в национальную команду полузащитника «Шальке-04» Романа Нойштедтера.
– Как развивается ситуация с гражданством Нойштедтера?
– Виталий Мутко меня спрашивал, насколько тренерский штаб заинтересован в Нойштедтере как в игроке, на что я ответил: да, заинтересованы. Я несколько раз летал в Гельзенкирхен, пристально за ним наблюдал и могу сказать, что Роман соответствует требованиям национальной команды. К тому же он играет на дефицитной для нас позиции. Может сыграть и опорного полузащитника, и центрального защитника.
– Лично общались?
– Постоянно. Мы с ним все время на связи. С самого моего первого визита в Гельзенкирхен – я там был в январе.
– Но у Нойштедтера – ни одного матча за сборную.
– Все-таки он играет на таком уровне, уже много лет защищает цвета «Шальке» – а это одна из ведущих команд бундеслиги. В этом плане никаких опасений нет.