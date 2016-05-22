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    Слуцкий: «По Нойштедтеру никаких опасений нет»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал вызов в национальную команду полузащитника «Шальке-04» Романа Нойштедтера.

    – Как развивается ситуация с гражданством Нойштедтера?

    – Виталий Мутко меня спрашивал, насколько тренерский штаб заинтересован в Нойштедтере как в игроке, на что я ответил: да, заинтересованы. Я несколько раз летал в Гельзенкирхен, пристально за ним наблюдал и могу сказать, что Роман соответствует требованиям национальной команды. К тому же он играет на дефицитной для нас позиции. Может сыграть и опорного полузащитника, и центрального защитника.

    – Лично общались?

    – Постоянно. Мы с ним все время на связи. С самого моего первого визита в Гельзенкирхен – я там был в январе.

    – Но у Нойштедтера – ни одного матча за сборную.

    – Все-таки он играет на таком уровне, уже много лет защищает цвета «Шальке» – а это одна из ведущих команд бундеслиги. В этом плане никаких опасений нет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.05.2016 18:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +931

      Untitled-1 22 мая 2016, 19:01

      как только получит российское гражданство - перейдет в цска

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Untitled-1 22 мая 2016, 19:17

      Ваши бы слова - да Гинеру в уши

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 22 мая 2016, 18:47

      Да давай его ещё в основу поставь сразу, ЦЗ особенно.

      0
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      ...
      Рейтинг: +11

      kek08 > Обер-КанцлерЪ 22 мая 2016, 18:52

      Хуже Березуцких и Игнашевича уж точно не будет. Хуже просто некуда

      1
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      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > kek08 22 мая 2016, 19:16

      Скажите это обороне Спартака. Хотя бы

      1
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