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  • Слуцкий: «Смолов, Дзюба и Кокорин смогут принести сборной больше пользы, чем Кержаков»

Слуцкий: «Смолов, Дзюба и Кокорин смогут принести сборной больше пользы, чем Кержаков»

22 мая 2016, 17:13
8

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий объяснил не включение в список игроков, которые поедут на Евро-2016 в составе национальной команды, нападающего «Цюриха» Александра Кержакова.

«Очень благодарен Саше за то, что он попытался сделать все для возвращения в национальную команду, многими вещами пожертвовал, уехал в чемпионат Швейцарии. Он – профессионал, заслуживает огромного спортивного и человеческого уважения, но так сложились обстоятельства, что на мой взгляд Смолов, Дзюба и Кокорин на данном этапе смогут принести нам чуть больше пользы. Мячи, которые наколотили Дзюба и Смолов, последние игры Кокорина за"Зенит» – все это показывает, что они в отличной форме. Здесь Кержакову не повезло, что в этом году очень мощной оказалась конкуренция.

Говорили ли мы с ним об этом? Да, лично объяснил свою позицию. Воспринял тяжело, но абсолютно достойно. На мой взгляд, произошел конструктивный разговор, мы поняли друг друга. Не думаю, что это заставит Александра разочароваться. Он способен продолжить карьеру и еще вернуться в сборную», – сказал Слуцкий.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Дзюба Артем Смолов Федор Кержаков Александр Кокорин Александр Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
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Taps
1463930255
Кержаков без Аршавина ноль.
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SpazMatikus
1463933626
Ну ну посмотрим на сколько голов с Англией найграют
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кошмарик
1463935191
кокорин в отличной форме? чо за форма? где увидеть? скока стоит?
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nemolod
1463940565
Смолов и Дзюба-да,но насчет Кокорина дикие сомнения а отличие от Кержакова! Ну скоро официальные матчи на Евро определят кто есть кто!
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арейская
1463962947
Кержакову нужно вернуться в "Зенит", сейчас уже это возможно, Боаш-то 100% отвалит
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slawianka
1463964945
А как же опыт, это же был главный критерий по которому не взяли никого из Ростова?))
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AnTiNeHrEsT
1463982762
Смолов понятно,Дзюба тоже.Но Кокорин....он сам ничего не сделал в концовке сезона что бы попасть на Евро,а Керж сделал,он более был достоин вызова.Надеется что Кокорин выстрелит?Всю думают что он перспективный?Ему уже 26 лет скоро,игроки в Европе в этом возрасте,уже думаешь что играют давным давно и показывают путний футбол.А у нас он сука еще перспективный молодой,и так до 28-30,а потом он резко из перспективного и молодого превращается в старого и нужного только аутсайдерам или ФНЛ.
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