Слуцкий: «Смолов, Дзюба и Кокорин смогут принести сборной больше пользы, чем Кержаков»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий объяснил не включение в список игроков, которые поедут на Евро-2016 в составе национальной команды, нападающего «Цюриха» Александра Кержакова.

«Очень благодарен Саше за то, что он попытался сделать все для возвращения в национальную команду, многими вещами пожертвовал, уехал в чемпионат Швейцарии. Он – профессионал, заслуживает огромного спортивного и человеческого уважения, но так сложились обстоятельства, что на мой взгляд Смолов, Дзюба и Кокорин на данном этапе смогут принести нам чуть больше пользы. Мячи, которые наколотили Дзюба и Смолов, последние игры Кокорина за"Зенит» – все это показывает, что они в отличной форме. Здесь Кержакову не повезло, что в этом году очень мощной оказалась конкуренция.

Говорили ли мы с ним об этом? Да, лично объяснил свою позицию. Воспринял тяжело, но абсолютно достойно. На мой взгляд, произошел конструктивный разговор, мы поняли друг друга. Не думаю, что это заставит Александра разочароваться. Он способен продолжить карьеру и еще вернуться в сборную», – сказал Слуцкий.