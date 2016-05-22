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    Бердыев: «Если долги в «Ростове» будут погашены и нам гарантируют усиление состава, вероятнее всего, подпишу новый контракт»

    Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев рассказал о том, как проходят переговоры с клубом о подписании нового контракта.

    «Я получил обещания погашения долгов перед клубом от властей региона. Речь идет о погашении долгов не только перед футболистами, но и перед сотрудниками клуба. До четверга включительно тренерский штаб ждет выплаты долга, после чего принимает решение о продлении истекающих контрактов.

    То же самое касается и ряда футболистов. В том случае, если долги будут погашены, а клубу гарантируют усиление состава, велика вероятность того, что подпишу новый контракт с клубом.

    Я ребятам сегодня сказал, что окончательное решение будет в пятницу. Для этого требуется решение организационных вопросов, которые нужны для развития клуба. Тут практически все зависит от руководства», – отметил Бердыев.

    Напомним, контракт специалиста с ростовчанами истекает 30 июня 2016 года. Ряд СМИ сообщает об интересе к Бердыеву со стороны московского «Спартака».

    Источник: «Матч ТВ»

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    22.05.2016 15:00
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +362

      sargassov 22 мая 2016, 19:17

      Не будь финансового вопроса в этой команде, то вопрос о том оставаться или нет тренеру вообще бы не стоял

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 22 мая 2016, 19:10

      Пообещают многое! А выполнят?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 22 мая 2016, 18:29

      А если нет - то получим обезглавленную команду в ЛЧ без опыта, которая вполне может вылететь сразу же.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 22 мая 2016, 18:22

      Бабла Бердыеву не дадут.
      Уйдёт тренировать Локомотив.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 22 мая 2016, 18:03

      удачи Ростовушка

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 22 мая 2016, 17:16

      наобещают с продажи урожая долги вернуть,уже посеяли))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +667

      АИН-27 22 мая 2016, 16:55

      Бердыев молодец! Показал свой уровень и поставил условия! Есть шанс создания хорошего клуба.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5113

      hunta 22 мая 2016, 16:54

      Надо остаться!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      subbdim 22 мая 2016, 16:53

      не найдут денег надо немеренно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 мая 2016, 16:38

      Бекиевич останьсяяяя

      1
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