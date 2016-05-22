Вернблум: «Готов умирать за Слуцкого на поле»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум отметил вклад главного тренера команды Леонида Слуцкого в завоевание золотых медалей чемпионата России.

«У ЦСКА есть тот самый становой хребет, о котором я говорил раньше. Нашему клубу очень повезло с лидерами. И еще – у нас отличный тренер. Все игроки готовы умирать за него на поле. Скажу честно, для меня лично такая готовность – что-то совсем новое. Впервые в своей карьере испытываю подобные чувства. Знаете, это как в детстве, когда ты очень хочешь сделать так, чтобы отец мог тобою гордиться», — отметил Вернблум.