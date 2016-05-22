Кононов: «По разнице мячей «Краснодар» в лидерах»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов после победы над «Амкаром» (1:0) подвел итоги сезона для своей команды.

«Мы играли в группе Лиги Европы и заняли там первое место. Это наше главное достижение в сезоне. В Кубке России дошли до полуфинала, где проиграли ЦСКА. Конечно, были разочарованы. Так получилось. Что касается чемпионата, он был достаточно непростым.



Конечно, запомнились игры с «Боруссией», домашняя победа над Дортмундом. А в играх со «Спартой» наши ожидания не оправдались.



Под конец чемпионата мы забили достаточно много мячей, демонстрировали неплохую игру. Если брать наши голы, то мы забили 54 гола, а пропустили 25. Это очень хорошая разница, по разнице мячей мы в лидерах», – заявил Кононов.