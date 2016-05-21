Врач сборной: «Жиркова рискованно брать на Евро»

Врач сборной России Эдуард Безуглов объяснил, почему тренерский штаб команды не включил в заявку на Евро-2016 защитника «Зенита» Юрия Жиркова.

– Юру уже несколько недель беспокоит ахилл. Периодически он воспаляется у многих футболистов. Правда, жить не мешает. Облегчение какое-то потом наступает. Юра играл на обезболивающих. Проходил постоянно лечение.

– И вы считаете, его рискованно брать на чемпионат Европы?

– Да, риск есть. Помните, ситуация с Романом Широковым перед чемпионатом мира? Он же на сборах тоже тренировался. Но закончилось операцией на ахилловом сухожилии. Подобное могло произойти с Юрой. Здоровье игрока важнее всего. Рисковать им никто не имеет права.