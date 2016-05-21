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  • «Челси» заплатит «Наполи» за Игуаина и Кулибали больше 100 миллионов

«Челси» заплатит «Наполи» за Игуаина и Кулибали больше 100 миллионов

21 мая 2016, 21:15
5

«Челси» заинтересован в приобретении нападающего «Наполи» Гонсало Игуаина и защитника неаполитанцев Калиду Кулибали. По информации источника, итальянский клуб планирует выручить на продаже лидеров более 100 миллионов евро: 25 – за Кулибали, 80 – за Игуаина. В услугах футболистов заинтересован будущий главный тренер лондонцев Антонио Конте.

В нынешнем сезоне Игуаин провел за «Наполи» в Серии А 35 матчей, в которых забил 36 голов. На счету Кулибали – 33 матча и 12 заработанных желтых карточек.

Источник: Express.co.uk
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Наполи Челси Игуаин Гонсало Кулибали Калиду
Комментарии (5)
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swot1205
1463855742
за что такие бабки
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Kulimen
1463856827
Хоть Игуаин и выдал отличный сезон, но он не стоит столько. Тем более стабильности он еще не приобрел.
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АлёшкА91
1463932171
посмотрим что они покажут в апл.
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roskaz
1463961294
Ну Кулибали ещё можно взять, а вот Аргентинец и половина, от запрашеваемой суммы, не стоит.
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Пчела 672
1464210987
Англосаксы опять весь рынок ломают, неугомонные блин!
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