«Челси» заплатит «Наполи» за Игуаина и Кулибали больше 100 миллионов

«Челси» заинтересован в приобретении нападающего «Наполи» Гонсало Игуаина и защитника неаполитанцев Калиду Кулибали. По информации источника, итальянский клуб планирует выручить на продаже лидеров более 100 миллионов евро: 25 – за Кулибали, 80 – за Игуаина. В услугах футболистов заинтересован будущий главный тренер лондонцев Антонио Конте.

В нынешнем сезоне Игуаин провел за «Наполи» в Серии А 35 матчей, в которых забил 36 голов. На счету Кулибали – 33 матча и 12 заработанных желтых карточек.