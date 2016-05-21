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    Цаллагов: «Мой переход в «Спартак»? Заранее хочу поблагодарить всех, кто верил в меня в «Крыльях Советов»

    Защитник «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов поделился мнением о слухах, связывающих продолжение его карьеры в «Спартаке».

    – Можете как-то прокомментировать свое будущее, слухи о переходе в «Спартак"?

    – У меня контракт заканчивается в конце месяца, диалог между клубом и мной идет. Это все, что я могу сказать сейчас. Если вдруг не представится возможности, хочу поблагодарить всех, кто в меня верил. Но я думаю, что мы еще увидимся.

    Источник: Rusfootball.info

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    21.05.2016 20:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +65

      Astonreal 23 мая 2016, 12:51

      – Что можешь сказать о своем будущем?
      – Мой контракт заканчивается в конце месяца. Диалог между мной и клубом ведется. Мы еще увидимся.

      С официального сайта КС. Ни слова про Спартак.

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      Рейтинг: +548

      kupryaev 23 мая 2016, 03:17

      Как такое возможно вообще?)) у него третий год партнер по команде Яковлев,который так и не смог заиграть там-куда?????? зачем основному защитнику команды ПЛ делать из себя лавочника?????

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