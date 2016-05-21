Цаллагов: «Мой переход в «Спартак»? Заранее хочу поблагодарить всех, кто верил в меня в «Крыльях Советов»

Защитник «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов поделился мнением о слухах, связывающих продолжение его карьеры в «Спартаке».

– Можете как-то прокомментировать свое будущее, слухи о переходе в «Спартак"?

– У меня контракт заканчивается в конце месяца, диалог между клубом и мной идет. Это все, что я могу сказать сейчас. Если вдруг не представится возможности, хочу поблагодарить всех, кто в меня верил. Но я думаю, что мы еще увидимся.