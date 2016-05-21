Широков: «Перешел в ЦСКА и сходу выиграл чемпионский титул»

Хавбек ЦСКА Роман Широков поделился радостью от завоевания титула чемпиона России с армейским клубом. Напомним, в поединке заключительного 30-го тура РФПЛ красно-синие обыграли «Рубин» (1:0) и стали обладателями золотых медалей национального первенства.

«Пришел в ЦСКА – сразу чемпионом стал. Как следили за ходом игры «Ростова»? В перерыве узнали, как они играют. Но в любом случае нам надо было отталкиваться от своей игры.

Говорите, я не поеду на Евро? Если сейчас появилась такая информация, значит вы больше меня знаете. Я пока ничего не знаю», – сказал Широков в эфире телеканала «Наш футбол».