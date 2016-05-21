Вернблум: «Вероятно, я лучший игрок Премьер-лиги»

Хавбек ЦСКА Понтус Вернблум по завершении матча 30-го тура РФПЛ против «Рубина» (1:0), принесшего армейцам золотые медали чемпионата России, в шутку назвал себя лучшим игроком Премьер-лиги.

«Вероятно, лучший игрок лиги. Я сделал так, чтобы моя команда выиграла этот чемпионат.

Сейв Акинфеева? Это было нормально», – сказал Вернблум в эфире телеканала «Наш футбол».

На счету шведского игрока в завершившемся чемпионате России четыре гола и две результативные передачи в 27-ми матчах.