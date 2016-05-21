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    Акинфеев: «Мой сейв в матче с «Рубином»? Это не мастерство, а везение»

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился впечатлениями от матча 30-го тура РФПЛ, в котором армейцы одержали победу над «Рубином» (1:0) и стали чемпионами России.

    «Мой сейв? Это не мастерство, а везение. Нужно было просто не терять концентрацию, потому что такие матчи очень сложные. Цена ошибки была сегодня велика, ведь мы были далеки от своего идеального футбола. Дымовая завеса? Такие вещи не красят футбол. Можно было бы это сделать уже после его окончания», – сказал Акинфеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2016 16:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 21 мая 2016, 17:52

      Что верно-то верно! Мастерством здесь и не пахло! Просто везение! И с таким вратарем мы едем на ЕВРО! А там везения не будет, как и в Бразилии, и что?

      0
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      Рейтинг: -22

      Cobold > Serjoga 21 мая 2016, 18:49

      Везёт сильнейшему, дибил!

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Serjoga 21 мая 2016, 18:49

      А вдруг благодаря везению выйдем из группы?))))))

      1
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      Рейтинг: +24

      AspiD123 21 мая 2016, 17:05

      Честно признался, молодец.

      3
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 21 мая 2016, 16:22

      Куда подевались, "фанаты" Игоря, ау вы где?)))))))

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      Рейтинг: +192

      Жека 35 > olic29ivica 21 мая 2016, 17:05

      Отмечаю по ходу)

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