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    Ионов: «В следующем сезоне ситуация в «Динамо» станет лучше»

    Полузащитник «Динамо» Алексей Ионов объяснил, почему он остался в команде в этом сезоне, а также рассказал о планах команды.

    – Решил, что перед чемпионатом Европы так будет для меня лучше. Мне нужна была стабильная игровая практика. Плюс руководство клуба заверило, что по окончании сезона в клубе будут перемены.

    – Какие?

    – Все знают, что у нас были проблемы с финансовым фейр-плей. В результате многие футболисты ушли, но в следующем сезоне ситуация станет лучше.

    – Было много новостей о вашем переходе в «Спартак», «Зенит» и ЦСКА. Это все выдумки?

    – Что уж там скрывать. Предложения были, но я свой выбор сделал.

    – Как себя чувствовала команда после того, как многие ушли?

    – Появились молодые ребята. Понятно, что им было тяжело справляться с ответственностью за каждый пропущенный или незабитый мяч. Одно на другое наложилось. Вот сезон и получился таким, каким получился. Для ряда ребят этот чемпионат получился переходным. В следующем сезоне им будет уже проще.

    – Особенно если снова будет конкуренция?

    – Конкуренция – вообще двигатель всего. Когда она падает, то футболист на тренировке может делать себе какие-то поблажки: не добежать или не доработать. А при конкуренции ты себе этого не позволяешь.

    Источник: ВТБ-России

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    20.05.2016 22:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 20 мая 2016, 23:35

      В следующем сезоне им будет уже проще....в ФНЛ))))

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