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    Чорлука: «Миранчук обязан быть в заявке сборной России»

    Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука высказался о шансах на попадание в заявку сборной России на Евро-2016 своего одноклубника Алексея Миранчука.

    «Он там просто обязан быть! Широков сейчас не играет, Дзагоев действует в опорной зоне. В России такого игрока нет в принципе: Миранчук хорошо читает игру и знает, как доставить мяч в нужные зоны. Но ему нужно быть стабильнее и, главное, жестче. Перед ЦСКА сказал ему, что он обязан получить желтую карточку. В таком матче важно показать, что ты мужик! Нужно выйти и сразу осадить Вернблума. Что же получилось? Первый тайм – катастрофа. Во втором желтую все же получил. В пример ставлю Михалика. Да, он не обладает многими качествами брата, но характер… Это все определяет», – заявил Чорлука.

    Напомним, заявка сборной России на Евро-2016 должна быть оглашена после завершения матчей 30-го тура Премьер-лиги.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    20.05.2016 21:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +377

      bringing 21 мая 2016, 13:16

      Обязан

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 21 мая 2016, 01:21

      Посмотрим

      0
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      Рейтинг: +33709

      zra78 21 мая 2016, 00:45

      Будет

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