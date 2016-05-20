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    Слуцкий: «Евро – не тот турнир, где нужно проводить эксперименты»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий дал понять, что на чемпионат Европы во Францию будут вызваны сильнейшие российские футболисты.

    «Молодежь в заявке национальной команды? Смотря кого считать молодежью. Но да, чемпионат Европы – не тот турнир, где нужно проводить эксперименты, во Францию должны поехать сильнейшие. Если в их числе окажутся, к примеру, Алексей Миранчук или Саша Головин, то только благодаря хорошей игре в «Локомотиве» и ЦСКА соответственно. Давайте посмотрим правде в глаза: сегодня у нас нет достаточного количества молодых игроков, чтобы их массово вызывать на европейский чемпионат», – цитирует Слуцкого «Большой спорт».

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.05.2016 17:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 21 мая 2016, 21:10

      Сразу почему-то вспоминается Адвокаат:
      "Товарищеский матч - не время для экспериментов", "Ничья - хороший результат" и тд

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 20 мая 2016, 21:50

      Так то оно так, да только обкатывать новичков и наигрывать связи нужно было до ЕВРО и не в паре товарняков. Кто в сборной, кроме пары ИгБе(Бе), что сейчас без окончания, и разнофланговых Шатова со Смольниковым, к которым с грехом пополам можно Дзюбу добавить, одинаково понимают игру? Ну так, чтоб было хотя бы 30-40% от ментальности тройки Панарин - Шипачев - Дадонов, просто наблюдать за которыми одно удовольствие. А они ко всему еще и забивают! Такую красотищу, без которой нет ни хоккея, ни футбола, а одна лишь скука. С Жирковым и Широковым в составе были связки чувствующих друг друга людей. Проблемы с формой? Да, есть. Но и в таких условиях любой из них мог одним дриблингом или одним пасом решить судьбу матча. Или забыли уже, как не хватало нам мысли на ЧМ в отсутствии того же Широкова? Без внесенных/вписанных в состав (да хотя бы на замену!) этих игроков умных связок практически нет. А ведь еще в первом классе нас всех учили: "Жи и Ши пиши... !"

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 20 мая 2016, 17:47

      Да у Лени любой турнир - не для экспериментов)

      1
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      Рейтинг: +520

      Boozman > Pro100Kid 20 мая 2016, 21:00

      После Евро скажут, мол, два года до домашнего ЧМ осталось, не до экспериментов

      2
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      Рейтинг: +186

      mnb 95 20 мая 2016, 17:30

      Результат покажет!

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 мая 2016, 17:12

      он дурак нет а ЧМ тот турнир где можно проводить эксперименты?

      -2
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