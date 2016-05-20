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    Молодежное первенство. «Локомотив» обыграл «Мордовию» и стал победителем турнира

    В поединке 30-го тура Молодежного первенства «Локомотив» на своем поле уверенно одолел «Мордовию».

    Дубль в составе хозяев оформил полузащитник Алексей Миранчук. Победа позволила железнодорожникам набрать 61 очко и стать недосягаемыми для ЦСКА, который располагается на второй строчке в турнирной таблице. Таким образом, «Локомотив» выиграл Молодежное первенство.

    Чемпионат России. Молодежное первенство. 30-й тур

    Локомотив М (мол.) – Мордовия (мол.) – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Миранчук, 19; 2:0 – Тугарев, 47; 3:0 – Миранчук, 62; 3:1 – Чубухин, 72.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.05.2016 15:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -90

      Raider26 20 мая 2016, 22:41

      молодцы! взрослые нервно курят в сторонке ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      Arhadiavol 20 мая 2016, 17:41

      хоть тут первые

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +377

      bringing 20 мая 2016, 16:14

      Молодцы

      1
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 20 мая 2016, 15:32

      С победой! Половину переводить в 1ю команду, постепенно избавляясь от Фернандешей и Ндинг со Шкулетичами. Будет самый русский коллектив - это наш Локомотив) еще похлеще Динамиков. Тоже молодежь молодцы у ментов, надеялся, они вторыми станут

      2
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      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > LokoGoGo 20 мая 2016, 19:01

      я бы тоже этого хотел, только боюсь, что тетя Оля этого не допустит.

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > Diesel133 24 мая 2016, 15:39

      вот как были скандалы с продажами игроков в году эдак 2012м - 2013м. там логики в трансферах просто никакой. купили игрока за 4 мульта, через полгода за мульт продали. теперь, видать ,поняла, что палится... И у нас футболисты тупо зарабатывают, а не работают. пример - Ростов. тут не платят, а они играют еще лучше

      0
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      Рейтинг: +80

      Devil56 20 мая 2016, 15:25

      Красавцы! Теперь нужно правильно перевести их в основу

      1
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