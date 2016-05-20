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    Логашов: «Дзюба называл меня наркоманом»

    Защитник «Локомотива» Арсений Логашов рассказал о том, какие у него были взаимоотношения с нападающим Артемом Дзюбой во времена выступлений за «Ростов».

    «Номер Дзюбы прямо напротив моего был! Мы с ним в плане шуток чем-то похожи, но он очень много говорит, постоянно прямо. Есть люди, над которыми он в шутках, как мне казалось, перебарщивал. Но в нашем с ним общении грани не переходили. Он меня за манеру разговора постоянно называл наркоманом. Меня во всех командах за это травили: «Ты что, покурил?» А у меня с детства так – медленно разговариваю! И Дзюба постоянно: «Сень, ты опять перед тренировкой курил?» А Божович Артема поддерживал в этом! Тот шутит надо мной, а Миодраг добавляет – у них прям связка действовала. Я Дзюбу в ответ, кстати, Валерой называл», – рассказал футболист.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    20.05.2016 11:48
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 20 мая 2016, 12:59

      Интересно как бы он его называл, будь Дзюба действительно Валерой. Наверное так бы Валерой и называл, а про себя думал, "Едрать я шутки мочу".

      6
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 20 мая 2016, 12:57

      Шутник - это второе имя Логашева).

      1
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      Рейтинг: +577

      yurdin 20 мая 2016, 12:55

      С какого перепугу Дзюба "Валерой" стал, когда давно уже "Кирпичом" является? Никогда не забуду его это:"Кофелёк- кофелёк, не брал я этого кофелька!"

      -1
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      Рейтинг: +627

      Xiko 20 мая 2016, 12:54

      Валера хахахах)

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 20 мая 2016, 12:34

      Что-то Сенька прям разоткровенничался!...

      0
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      Рейтинг: +95

      dobrynia 20 мая 2016, 12:29

      Валера!!! :-D Подколол, так подколол.

      7
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 20 мая 2016, 11:55

      Валерой! Прям мощно! Шутник:)

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