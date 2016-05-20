Сарсания: «Спартак» – тот клуб, который бы хотели многие возглавить»

Бывший спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал возможное назначение Курбана Бердыева в «Спартак«.

– Что нужно предложить Курбану Бердыеву, чтобы он ответил согласием возглавить «Спартак"? Длительный контракт, карт-бланш в трансферах?

– Наверное, все это вместе взятое, чтобы работать было комфортно.

– Что может подвигнуть Бердыева уйти из «Ростова"?

– То, как поведет себя «Ростов». Если не предоставит гарантии стабильности развития клуба. Если предоставят, он останется. Если нет, может задуматься о смене места работы.

– Зовут ли Бердыева в «Спартак"?

– Все может быть. Не знаю точно, но исключать этого не могу.

– Предложение «Спартака» должно быть сказочным?

– Нет. «Спартак» – тот клуб, который бы хотели многие возглавить. С другой стороны, у Курбана Бекиевича есть несколько предложений. Он говорил уже, что хотел бы остаться в «Ростове». Но если там не создадут условий для развития команды, как я вижу ситуацию, он уйдет.