Зидан – лучший тренер Примеры в апреле

Наставник «Реала» Зинедин Зидан признан лучшим тренерам по итогам апреля в Примере. Приз лучшего игрока достался хавбеку «Атлетико» Коке.

В прошлом месяце «сливочные» одержали шесть побед в шести встречах под руководством француза и сумели финишировать на второй строчке в чемпионате. На счету Коке в апреле два точных удара и пять результативных передач. При этом «матрасники» также добились побед во всех матчах.

Напомним, что клубам из Мадрида предстоит очная встреча в финале Лиги чемпионов.