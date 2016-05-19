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Зидан – лучший тренер Примеры в апреле

19 мая 2016, 21:35
2

Наставник «Реала» Зинедин Зидан признан лучшим тренерам по итогам апреля в Примере. Приз лучшего игрока достался хавбеку «Атлетико» Коке.

В прошлом месяце «сливочные» одержали шесть побед в шести встречах под руководством француза и сумели финишировать на второй строчке в чемпионате. На счету Коке в апреле два точных удара и пять результативных передач. При этом «матрасники» также добились побед во всех матчах.

Напомним, что клубам из Мадрида предстоит очная встреча в финале Лиги чемпионов.

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Источник: Squawka Football
Испания. Примера Реал Атлетико Коке Зидан Зинедин
Комментарии (2)
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zorr
1463686237
Это только первая награда Зидана в качестве тренера
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alexzima
1463688671
дай бог
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