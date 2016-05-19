Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Малафеев оставил отпечатки ладоней для клубного музея

19 мая 2016, 13:02
4

В четверг, 19 мая, голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев после своей последней тренировки в составе команды оставил на специальной форме с отпечатками автограф, после чего экспонат по традиции отправился в музейное хранилище.

«Вроде уже попрощался с футболом, а надо идти на тренировку. Так что еще не переключиться. Но когда задумываюсь, иногда становится грустно. Но на мгновение. Потому что сразу заполняешь голову об отпуске, который скоро будет, о том, что сможешь чаще видеться с детьми или получить дополнительное образование. Хотя грусть от прощания присутствует, и хотелось бы остаться где-то рядом с футболом, применить с пользой для общества свои знания и умения, полученные за долгие годы», – рассказал после церемонии Малафеев.

Вячеслав Малафеев выступал за «Зенит» с 1999-го года. В общей сложности он провел за команду 442 матча (164 – на ноль) и завоевал 11 трофеев, в том числе – четыре чемпионских титула, Кубок и Суперкубок УЕФА. До него в клубный музей уже вошли Станислав Завидонов, Герман Зонин, Василий Данилов, Анатолий Зинченко, Владимир Казаченок, Юрий Желудков, Анатолий Давыдов, Александр Горшков, Михаил Бирюков, Владимир Голубев, Вадим Храповицкий и Владимир Клементьев.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Малафеев Вячеслав
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Aiur
1463652697
Великим вратарем был!
Ответить
B_A_IV
1463664577
Слава дырка... мог спасти но привозил часто и в решающих матчах...Лодыгин а ля Слава... на линии стоит, а как выходит так косяки
Ответить
Главные новости
Слуцкий объяснил, почему считает Пиняева посредственным футболистом
00:08
Слуцкий пообещал застрелиться, если Головин перейдет в «Зенит»
00:03
1
«Кто-то уйдет»: раскрыты подробности конфликта внутри «Локомотива»
Вчера, 23:58
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
Вчера, 23:43
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
Вчера, 23:22
1
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
Вчера, 23:14
1
Московский клуб думает о назначении Бердыева
Вчера, 23:00
Спартаковец Угальде заинтересовал европейский клуб
Вчера, 22:48
2
Слуцкий возглавил новую команду
Вчера, 22:27
5
Экс-игрок «Барселоны» может стать спортивным директором «Ростова»
Вчера, 22:11
2
Все новости
Все новости
Быстров назвал команды, которые поборются за чемпионство в РПЛ
Вчера, 23:27
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
Вчера, 23:14
1
Московский клуб думает о назначении Бердыева
Вчера, 23:00
Спартаковец Угальде заинтересовал европейский клуб
Вчера, 22:48
2
Черчесов одним словом описал игру «Ахмата» с «Факелом»
Вчера, 22:36
Экс-игрок «Барселоны» может стать спортивным директором «Ростова»
Вчера, 22:11
2
Президент РПЛ описал победу «Краснодара» над «Спартаком» одним наречием
Вчера, 21:59
Официальная позиция ЦСКА насчет трансфера Дзюбы
Вчера, 21:53
5
Экс-владелец «Химок» Садыгов пытается обжаловать в CAS свое отстранение от футбола
Вчера, 21:47
РПЛ. «Факел» и «Ахмат» сыграли вничью (0:0) и идут без побед
Вчера, 21:29
1
Квеквескири ответил, в каком году «Динамо» станет чемпионом
Вчера, 20:59
2
Дзюба продолжает попытки вернуться в «Спартак»
Вчера, 20:43
4
Громкое заявление Ерохина после поражения «Зенита» от «Родины»
Вчера, 20:29
3
Комментарий Бабаева о скором снятии бана с России
Вчера, 20:07
У Абдулкадырова из ЦСКА есть три варианта в РПЛ
Вчера, 19:52
2
Слуцкий сообщил, что китайцы оплакивали его уход из «Шэньхуа»
Вчера, 19:42
2
Семак ответил, будут ли Соболев и Аугусто играть вместе
Вчера, 19:31
1
Игдисамов одобрил трансфер защитника «Ростова» в ЦСКА
Вчера, 19:15
6
Петржела призвал уволить Семака после поражения «Зенита» от «Родины»
Вчера, 18:58
2
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
Вчера, 18:22
2
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
Вчера, 17:50
6
У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата
Вчера, 17:38
7
«Динамо» сообщило об уходе Маухуба в аренду
Вчера, 17:21
Слуцкий спрогнозировал чемпиона России
Вчера, 17:05
2
Сотрудника «Матч ТВ» дерзко обокрали во Франции
Вчера, 16:47
14
Семин сделал фундаментальный вывод из матча «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 16:25
6
Канчельскис объяснил, почему «Зенит» проиграл дома «Родине»
Вчера, 16:11
1
Дочь тренера ЦСКА станет певицей
Вчера, 16:03
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+