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    Хомич продлил контракт с «Амкаром»

    «Амкар» объявил о продлении контракта с голкипером команды Дмитрием Хомичем. Новое соглашение российского вратаря с пермяками рассчитано до лета 2017 года.

    «Я очень рад, что продолжу выступать за «Амкар». Нынешний сезон сложился для меня не очень удачно, достаточно много пропустил из-за травм и сыграл всего в одном кубковом матче. Впереди пауза, во время которой, наберу форму и, наконец, смогу оправдать ожидания болельщиков и помочь своей команде на деле», – сказал Хомич.

    Источник: ФК «Амкар»

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    19.05.2016 09:23
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