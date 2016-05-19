Малафеев: «Сказал жене, что теперь она будет заниматься сексом с бизнесменом»

Голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился подробностями своего разговора с женой после того, как завершил игровую карьеру.

«Жена подбежала ко мне, поцеловала и говорит: «Дорогой, и чего, теперь я не буду заниматься сексом с известным футболистом?» Я говорю: «Ну, вот так вот получилось. Теперь будешь заниматься сексом с бизнесменом.

Но я обещаю разнообразие, буду меняться. Возможно, в будущем я буду комментатором. Возможно, буду адвокатом», – сообщил Малафеев в эфире телеканала «Матч ТВ».