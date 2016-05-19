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  • Малафеев: «Сказал жене, что теперь она будет заниматься сексом с бизнесменом»

Малафеев: «Сказал жене, что теперь она будет заниматься сексом с бизнесменом»

19 мая 2016, 06:22
10

Голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился подробностями своего разговора с женой после того, как завершил игровую карьеру.

«Жена подбежала ко мне, поцеловала и говорит: «Дорогой, и чего, теперь я не буду заниматься сексом с известным футболистом?» Я говорю: «Ну, вот так вот получилось. Теперь будешь заниматься сексом с бизнесменом.

Но я обещаю разнообразие, буду меняться. Возможно, в будущем я буду комментатором. Возможно, буду адвокатом», – сообщил Малафеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Малафеев Вячеслав
Комментарии (10)
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PNZ1985
1463628922
Такую ху.ню пишут спидсоккеринфо))
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1463630324
В фильмах для взрослых будет сниматься.
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moskowcity-petrv
1463632100
Главная футбольная новость дня!!!
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VVM1964
1463634938
СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП - ФОТО ?
Ответить
Denis S.
1463638586
Придурок...
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Protosser
1463640151
Все? Надоело?.. "Я затрахался трахаться"?
Ответить
андрей андреев
1463650668
Я не понял,у них что,сосед бизнесмен?
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Red-White Sakhalin
1463749464
Малафей, тебе жена изменяла с известным футболистом, не по Питерски это..
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NoN141
1464559898
странная семейка, такое на телевидение. Вроде как это личное, семейное.
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