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Малафеев: «Занимаюсь выдачей денег в долг»

18 мая 2016, 23:23
10

Вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, чем он зарабатывает на жизнь. Напомним, после матча 29-го тура РФПЛ против «Локомотива» (1:1) голкипер завершил игровую карьеру.

«Зарабатываю сейчас бизнесом столько же, сколько по футбольному контракту. Занимаюсь выдачей денег в долг под процент – около 5 процентов в месяц. Обычно берут на короткое время и для бизнеса. Самая большая сумма, которую давал в долг, – 2,5 миллиона рублей.

В свой бизнес я вкладывал в течение двух лет в среднем от 500 тысяч до миллиона рублей в месяц», – сказал Малафеев.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Малафеев Вячеслав
Комментарии (10)
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acer2003
1463603112
Рантье ))
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40Zver40
1463604980
Старуха процентщица))))
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Garrincha58
1463605391
ростовщик е-мае
Ответить
арейская
1463607846
Если есть деньги, почему бы не построить свой бизнес таким образом, лишь бы возвращали эти деньги и не пришлось судиться
Ответить
moskowcity-petrv
1463632386
особо не думал, куда вкладывать)
Ответить
iuda
1463636151
Из вратаря в позорные ростовщики
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Lenine
1463639541
БыстроДеньги?
Ответить
B_A_IV
1463639963
Достоевский Ф.М. описал твое будущее, придет к тебе Раскольников с топориком..и на встречу с первой женой отправишься.......
Ответить
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