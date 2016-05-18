Малафеев: «Занимаюсь выдачей денег в долг»

Вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, чем он зарабатывает на жизнь. Напомним, после матча 29-го тура РФПЛ против «Локомотива» (1:1) голкипер завершил игровую карьеру.

«Зарабатываю сейчас бизнесом столько же, сколько по футбольному контракту. Занимаюсь выдачей денег в долг под процент – около 5 процентов в месяц. Обычно берут на короткое время и для бизнеса. Самая большая сумма, которую давал в долг, – 2,5 миллиона рублей.

В свой бизнес я вкладывал в течение двух лет в среднем от 500 тысяч до миллиона рублей в месяц», – сказал Малафеев.