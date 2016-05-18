Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Малафеев: «Занимаюсь выдачей денег в долг»

    Вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, чем он зарабатывает на жизнь. Напомним, после матча 29-го тура РФПЛ против «Локомотива» (1:1) голкипер завершил игровую карьеру.

    «Зарабатываю сейчас бизнесом столько же, сколько по футбольному контракту. Занимаюсь выдачей денег в долг под процент – около 5 процентов в месяц. Обычно берут на короткое время и для бизнеса. Самая большая сумма, которую давал в долг, – 2,5 миллиона рублей.

    В свой бизнес я вкладывал в течение двух лет в среднем от 500 тысяч до миллиона рублей в месяц», – сказал Малафеев.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.05.2016 23:23
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: -584

      B_A_IV 19 мая 2016, 09:39

      Достоевский Ф.М. описал твое будущее, придет к тебе Раскольников с топориком..и на встречу с первой женой отправишься.......

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Lenine 19 мая 2016, 09:32

      БыстроДеньги?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 19 мая 2016, 08:35

      Из вратаря в позорные ростовщики

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1429

      moskowcity-petrv 19 мая 2016, 07:33

      особо не думал, куда вкладывать)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 19 мая 2016, 00:44

      Если есть деньги, почему бы не построить свой бизнес таким образом, лишь бы возвращали эти деньги и не пришлось судиться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 мая 2016, 00:03

      ростовщик е-мае

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      40Zver40 18 мая 2016, 23:56

      Старуха процентщица))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > 40Zver40 19 мая 2016, 00:01

      Не боится Раскольникова.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > kotmyshka 19 мая 2016, 00:06

      А чё он?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 18 мая 2016, 23:25

      Рантье ))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11