Чемпион Англии Инлер не попал в заявку Швейцарии на Евро

Опубликована предварительная заявка сборной Швейцарии на чемпионат Европы. Подопечные Владимира Петковича сыграют на турнире в одной группе с командами Албании, Румынии и Франции.

Отметим, что вне состава остался игрок «Лестера» Гекхан Инлер, который в прошлом был капитаном своей сборной. Полностью заявка швейцарцев выглядит следующим образом:

вратари: Роман Бюрки («Боруссия» Д), Марвин Хиц («Аугсбург»), Ивон-Ландри Мвого («Янг Бойз»), Ян Зоммер («Боруссия» М).

защитники: Йохан Джуру («Гамбург»), Нико Эльведи («Боруссия» М), Михаэль Ланг («Базель»), Штефан Лихтштайнер («Ювентус»), Жак Франсуа Мубандже («Тулуза»), Рикардо Родригес («Вольфсбург»), Фабиан Шeр («Хоффенхайм»), Филипп Сендерос («Грассхоппер»), Стив фон Берген («Янг Бойз»), Сильван Видмер («Удинезе»).

полузащитники: Валон Бехрами («Уотфорд»), Блерим Джемаили («Дженоа»), Желсон Фернандеш («Ренн»), Фабиан Фрай («Майнц»), Ренато Штеффен («Базель»), Гранит Джака («Боруссия» М), Денис Закария («Янг Бойз»), Лука Зуффи («Базель»).

нападающие: Эрен Дердийок («Касымпаша»), Брил Эмболо («Базель»), Адмир Мехмеди («Байер»), Харис Сеферович («Айнтрахт» Ф), Шердан Шакири («Сток Сити»), Шани Тарашай («Грассхоппер»).