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    Логашов: «Гаджиев не знал, как меня зовут, и на тренировках просто свистел мне: «Эй, ты, иди сюда»

    Защитник «Локомотива» Арсений Логашов поделился воспоминаниями о своем пребывании в «Анжи».

    – После «Факела» вы приехали из Воронежа на сбор «Анжи» в Эмираты. Верилось в смену реальности?

    – Помню это ощущение, когда утром тренировка и ты ее ждешь. Быстрее выйти на поле, что-то показать, на кого-то посмотреть. Вокруг очень интересно, и все время хотелось усиленно работать. Показать тренеру, что нужно оставить в команде. И даже на тренировках скорости выше, чем в ФНЛ. Я у Сарсании играл в центре защиты, а в «Анжи» меня поставили на фланг. Или где-то еще дырки закрывать. Но когда тренируешься там, вообще все равно. Хоть нападающим выйдешь – и будешь радоваться, что поставили. Тем более когда приехал из Воронежа.

    – Как поддерживали контакты с руководством?

    – Номера телефона Керимова не знали. У людей статуса Роберто Карлоса, Это’О имелись определенные привилегии. Но не у большинства русских парней, я уверен. Его очень привлекала идея создания большой команды, воспитание дагестанских игроков. В раздевалку заходил не только после побед, но и после ничьих. Поначалу все хорошо было, а потом… Я как узнал обо всем. Прилетели с выездного матча, кажется, с «Крыльями Советов», я дома спать лег. Телефон стоял в режиме «без звука» до утра. Просыпаюсь часов в 10, у меня три пропущенных: от агента, Шатова и кого-то еще. Перезваниваю, а мне в трубку: «Ты слышал, слышал? «Анжи» больше нет». Приехали, и нам все рассказали. Ты засыпаешь одним человеком, а просыпаешься другим. И не понимаешь, что будет дальше. А потом еще пришел тренер, который не знал, как меня зовут.

    – Рене Меленстен?

    – Нет, Гаджи Гаджиев. Он на тренировках мне просто свистел: «Эй, ты, иди сюда». У меня еще был травмирован голеностоп с прошлого сезона. И я понял, что ловить мне тут нечего. Пришлось искать варианты. Не знаю, как бы все сложилось, останься тогда в клубе.

    – Какие средние премиальные платили в «Анжи»?

    – Ммм… что-то около 10 тысяч евро на выезде. Давали двойные за все московские клубы, «Зенит» и «Рубин». Еще у нас с Шатовым дни рождения рядом. И Сулейман Керимов подарил нам часы, до сих пор ношу, – сказал Логашов.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    18.05.2016 19:23
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +62

      footballforeverNN 19 мая 2016, 07:45

      при твоем уровне игры имя знать не обязательно

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 18 мая 2016, 20:52

      Улыбнуло))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 мая 2016, 19:47

      да Гаджиев видно хамоватый мужлан

      2
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