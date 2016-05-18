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    «Зенит» сохранит Витселя и Халка, но расстанется с Кришито

    Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель скорее всего останется в «Зените». В его услугах заинтересованы несколько клубов в Европе, в том числе – «Ювентус» и «Милан». Действующее соглашение 27-летнего футболиста с клубом из Санкт-Петербурга рассчитано до середины 2017 года. Сейчас стороны ведут активные переговоры о продлении контракта еще на год.

    Также вряд ли клуб покинет бразилец Халк. Прошедшей зимой 29-летнего игрока пытались заполучить китайские «Гуанчжоу Эвергранд», предлагавший 30 миллионов евро, и «Шанхай Шэньхуа», суливший 100 миллионов.

    Что касается защитника Доменико Кришито, то он летом покинет «Зенит» и вернется в Италию.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.05.2016 17:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +44

      Днестряне 19 мая 2016, 00:34

      Пора игрокам Зенита платить столько, на сколько они наиграли. А то совсем не стараются и результатов сильно не заметно. По набирали игроков, а толку???Им плевать на клуб, они играют за контракт. В 2007 году еще было видно, что игроки играли за клуб. Наказывать пора за такую игру которую сейчас показывает Зенит. К сожалению сейчас Зенит уже нет то, что был раньше. Пока меры не будут приниматься не чего не поменяется.

      0
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      Рейтинг: +520

      Boozman 18 мая 2016, 19:33

      Конечно Витсель останется, деньги платят, а сам он нахрен никому в европе не нужен со своей игрой в последнее время

      -1
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      Рейтинг: +120

      KuPe4iK 18 мая 2016, 19:28

      Летом посморим...таким макаром я тоже щас скажу что шатов и лодыгин наверное остануться...а вот маурисио под вопросом

      2
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      Рейтинг: +407

      18JG 18 мая 2016, 18:37

      Богаеву открывается путь в состав. Слава Богу.

      1
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      Рейтинг: +6297

      порт 18 мая 2016, 18:22

      Кришито спокойно может заменить Жирков.

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