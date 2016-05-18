«Зенит» сохранит Витселя и Халка, но расстанется с Кришито

Пора игрокам Зенита платить столько, на сколько они наиграли. А то совсем не стараются и результатов сильно не заметно. По набирали игроков, а толку???Им плевать на клуб, они играют за контракт. В 2007 году еще было видно, что игроки играли за клуб. Наказывать пора за такую игру которую сейчас показывает Зенит. К сожалению сейчас Зенит уже нет то, что был раньше. Пока меры не будут приниматься не чего не поменяется.
Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель скорее всего останется в «Зените». В его услугах заинтересованы несколько клубов в Европе, в том числе – «Ювентус» и «Милан». Действующее соглашение 27-летнего футболиста с клубом из Санкт-Петербурга рассчитано до середины 2017 года. Сейчас стороны ведут активные переговоры о продлении контракта еще на год.
Также вряд ли клуб покинет бразилец Халк. Прошедшей зимой 29-летнего игрока пытались заполучить китайские «Гуанчжоу Эвергранд», предлагавший 30 миллионов евро, и «Шанхай Шэньхуа», суливший 100 миллионов.
Что касается защитника Доменико Кришито, то он летом покинет «Зенит» и вернется в Италию.