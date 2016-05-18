Нигматуллин: «У Федуна достаточно специфическое мнение»

Экс-голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин считает, что пятое место в турнирной таблице для москвичей является максимальным результатом на данный момент

«Команда Дмитрия Аленичева выполнила свою задачу. Конечно, сейчас можно кричать, что красно-белые должны быть на первом месте. Пока что команда строится, а основательно построился только стадион. Чтобы Аленичев мог серьезно конкурировать с сильными соперниками, нужно, чтобы игроки на всех линиях соответствовали серьезным задачам. А с таким составом пятое место – это потолок, которого можно было достичь.

«Спартак» хорошо провел концовку, порой последний рывок решает многое. Да, красно-белые сами не избежали осечек, но в нужный момент команда собралась и достигла результатов, которые соответствуют поставленным задачам. У Леонида Федуна всегда свое достаточно специфическое мнение, ему надо проанализировать менеджмент последних 10 лет. Импульсивные решения ни к чему хорошему не приведут. Понятно, что дыма без огня не бывает, сделали предложение Бердыеву. Я буду очень сильно разочарован таким решением руководства и смею предположить, что неудачи «Спартака» продолжатся с очередным импульсивным решением. Надеюсь, что «Спартак» удачно выступит на групповом этапе Лиги Европы», – рассказал Нигматуллин.

Напомним, что победой в матче 28-го тура российской Премьер-лиги над «Тереком» (3:0), «Спартак» гарантировал себе участие в Лиге Европы.