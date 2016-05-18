Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Нигматуллин: «У Федуна достаточно специфическое мнение»

18 мая 2016, 17:32
14

Экс-голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин считает, что пятое место в турнирной таблице для москвичей является максимальным результатом на данный момент

«Команда Дмитрия Аленичева выполнила свою задачу. Конечно, сейчас можно кричать, что красно-белые должны быть на первом месте. Пока что команда строится, а основательно построился только стадион. Чтобы Аленичев мог серьезно конкурировать с сильными соперниками, нужно, чтобы игроки на всех линиях соответствовали серьезным задачам. А с таким составом пятое место – это потолок, которого можно было достичь.

«Спартак» хорошо провел концовку, порой последний рывок решает многое. Да, красно-белые сами не избежали осечек, но в нужный момент команда собралась и достигла результатов, которые соответствуют поставленным задачам. У Леонида Федуна всегда свое достаточно специфическое мнение, ему надо проанализировать менеджмент последних 10 лет. Импульсивные решения ни к чему хорошему не приведут. Понятно, что дыма без огня не бывает, сделали предложение Бердыеву. Я буду очень сильно разочарован таким решением руководства и смею предположить, что неудачи «Спартака» продолжатся с очередным импульсивным решением. Надеюсь, что «Спартак» удачно выступит на групповом этапе Лиги Европы», – рассказал Нигматуллин.

Напомним, что победой в матче 28-го тура российской Премьер-лиги над «Тереком» (3:0), «Спартак» гарантировал себе участие в Лиге Европы.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Нигматуллин Руслан
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Диктор
1463583005
Я тоже думаю что Спартак и Бердыев-абсолютно не подходят друг другу .Вообще не понимаю Федуна-сколько можно портачить постоянно.Дай одному тренеру поработать несколько сезонов-смени состав .Ну хватит уже бросаться из крайности в крайность.
Ответить
Diesel133
1463583534
в группу еще попасть надо
Ответить
Мы Русские
1463588042
Если после такой концовки уволят Анатольевича, это будет просто финиш команде. Только - только Родионов и КО немного разгребли бардак предшественников и вдруг - Бердыев с новыми игроками и составом? При всем уважении к Бикеечу, хотел бы увидеть дальнейшую работу Дмитрия Анатольевича с командой.
Ответить
slavа0508
1463591569
У Карпина два серебра и бронза и его уволили с треском,а Дмитрий чудом 5 место занял и все кричат дайте поработать,,,непонятно,,,,а то что в конце выиграл 4 игры так играл с командами которые сейчас не в лучшей форме
Ответить
Главные новости
«Балтика» близка к покупке легионера из другого клуба РПЛ
23:43
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
23:22
1
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
23:14
1
Московский клуб думает о назначении Бердыева
23:00
Спартаковец Угальде заинтересовал европейский клуб
22:48
2
Слуцкий возглавил новую команду
22:27
5
Экс-игрок «Барселоны» может стать спортивным директором «Ростова»
22:11
1
Официальная позиция ЦСКА насчет трансфера Дзюбы
21:53
5
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
21:09
Дзюба продолжает попытки вернуться в «Спартак»
20:43
4
Все новости
Все новости
Быстров назвал команды, которые поборются за чемпионство в РПЛ
23:27
Черчесов одним словом описал игру «Ахмата» с «Факелом»
22:36
Экс-игрок «Барселоны» может стать спортивным директором «Ростова»
22:11
1
Президент РПЛ описал победу «Краснодара» над «Спартаком» одним наречием
21:59
Официальная позиция ЦСКА насчет трансфера Дзюбы
21:53
5
Экс-владелец «Химок» Садыгов пытается обжаловать в CAS свое отстранение от футбола
21:47
РПЛ. «Факел» и «Ахмат» сыграли вничью (0:0) и идут без побед
21:29
1
Квеквескири ответил, в каком году «Динамо» станет чемпионом
20:59
2
Дзюба продолжает попытки вернуться в «Спартак»
20:43
4
Громкое заявление Ерохина после поражения «Зенита» от «Родины»
20:29
3
Комментарий Бабаева о скором снятии бана с России
20:07
У Абдулкадырова из ЦСКА есть три варианта в РПЛ
19:52
2
Слуцкий сообщил, что китайцы оплакивали его уход из «Шэньхуа»
19:42
2
Семак ответил, будут ли Соболев и Аугусто играть вместе
19:31
1
Игдисамов одобрил трансфер защитника «Ростова» в ЦСКА
19:15
6
Петржела призвал уволить Семака после поражения «Зенита» от «Родины»
18:58
2
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
18:22
2
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
17:50
6
У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата
17:38
7
«Динамо» сообщило об уходе Маухуба в аренду
17:21
Слуцкий спрогнозировал чемпиона России
17:05
2
Сотрудника «Матч ТВ» дерзко обокрали во Франции
16:47
14
Семин сделал фундаментальный вывод из матча «Спартак» – «Краснодар»
16:25
6
Канчельскис объяснил, почему «Зенит» проиграл дома «Родине»
16:11
1
Дочь тренера ЦСКА станет певицей
16:03
3
Слуцкий определил, какое место в РПЛ займет «Спартак»
15:51
24
Батраков раскрыл позицию насчет перехода в «Галатасарай»
15:30
6
Агент выявил тенденцию летнего трансферного окна в РПЛ
15:26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+