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    «Спартак» предложил Бердыеву контракт на 3 года

    Столичный «Спартак» готов предложить нынешнему главному тренеру «Ростова» Курбану Бердыеву трехлетний контракт, а также свободу выбора с определением состава в межсезонье. 63-летний специалист будет самостоятельно курировать спортивный отдел клуба, работу клубной Академии и определит задачи и кадровый состав второй команды, играющей в ФНЛ. Такими же возможностями он обладал при работе в «Рубине».

    Также московский клуб намерен пригласить и тренерский штаб Бердыева из восьми человек. Свой ответ тренер должен дать руководству «Спартака» 30 мая, однако если «Ростов» сумеет выиграть чемпионат, этот вариант будет исключен.

    Источник: Спортфакт

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    18.05.2016 16:42
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +319

      Beim 22 мая 2016, 12:49

      Работой аленичева удовлетворен, усилить состав издать ему ещё год. А не метаться тренерами

      0
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      Рейтинг: +30

      Владимир Владимирович 19 мая 2016, 01:08

      Аленичев! Аленичев! Аленичев!

      1
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      Рейтинг: +3136

      m40 18 мая 2016, 22:18

      Да ну ладно. Думаю, самый ярый почитатель спартаковского футбола в тайне согласен променять этот самый мифический спартаковский футбол на реальное чемпионство. Ведь слишком давно Спартак не выигрывал чемпионат и по сути является середняком. Я то смотрю футбол с 92 года и помню славные годы клуба. Но уже выросло поколение, для которого эти притязания Спартака выглядят нелепо. Для начала хоть как бы победить в РПЛ, хоть с блеклой и скучной игрой. Титул- есть титул. А потом уже можно и повыпендрироваться. Например, как реал уволил Капелло после чемпионского сезона за невыразительную игру. Так что Бердыев клубу точно нужен. Он хотя бы порядок в обороне наведет. А то уже сколько лет в защите творится бардак.

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 18 мая 2016, 21:49

      Кто вытянул Спартак?! Кто главный бомбардир?! Не далекая ты такса!!!

      0
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      Рейтинг: +76

      takca 18 мая 2016, 21:38

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      Ложь . Бердыеву надо работать в Ростове. В Спартаке ч...м не место.

      -4
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 18 мая 2016, 21:38

      Странно будет,если Аленичева отстранят-ведь только команда начала обретать стабильность состава,начала получаться игра,тем более,что главный тренер-сам спартаковец и только из-за того,что только(?) 5 место заняли,обойдя более опытный Локомотив,почему-то срочно надо поменять наставника команды? Да в том же Зените сколько лет давали
      тренировать лысому,хотя кроме чемпионства и Кубка страны больше ничего он не добился со звездными легионерами! Да уже за этот сезон Аленичев приобрел не только опыт,но и наверняка стал понимать как усилить команду в новом сезоне!

      4
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > nemolod 19 мая 2016, 00:43

      Давай по существу: это работа. Не один работодатель не оценит то, как сотрудник продвигается на пути к обозначенной цели, важен только результат. Это все равно как если ты не пришел на работу говорить, что встал вовремя и почистил зубы. Правда потом забухал. Бердыев за свою карьеру выиграл как тренер куда больше, чем все спартаковские тренеры последних 5-ти лет вместе взятые. Верх достижений Аленичева до сих пор - второе место в ФНЛ. 5-ое место всегда отождествлялось с провалом, так и должно быть дальше. Я думаю что в силу отсутствия квалификации как тренера, Аленичев не может понимать как усилить команду - яркий пример Мельгарехо. 1 гол за полгода против 7 под руководством другого тренера. Он просто непрофессионал, надо это признать и нанять профессионала.

      -3
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > Robby75 19 мая 2016, 21:08

      Никто никогда кроме Бубнова, Ловчева и Дзюбы не говорил, что Эмери плохой тренер.

      -1
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      Рейтинг: +319

      Beim > mgordeev 22 мая 2016, 12:47

      Голы мельгорехо никакого отношения к тренеру не имеют, бердыев конечно опытный, но с тем составом что у Спартака он бы не достиг большего чем аленичев. Так может тогда лучше усилить состав под аленичев чем взять бердыева и усилить состав под бердыева

      0
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      Рейтинг: +107

      nikita08 18 мая 2016, 21:30

      дурь......

      5
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      Рейтинг: +62

      ivan941 18 мая 2016, 21:25

      федун уходи со Спартака

      3
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 18 мая 2016, 21:04

      всё что угодно ! кого угодно только не бердыева ! да ростов второй да будет в лиге ! НО ИГРА ?! стоим с заду все и ждёмс ошибки соперника ! нехочууууу !

      6
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 18 мая 2016, 21:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Берду в Спартак

      -7
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